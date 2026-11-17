Galles-Portogallo, debutto rimandato per Varela: l’obiettivo del Napoli fuori dai convocati
La prima chiamata con il Portogallo non si trasforma ancora in un debutto per Gustavo Varela. Il centravanti del Monza, convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore, è stato escluso dalla lista dei 23 giocatori scelti dal commissario tecnico per la sfida contro il Galles, in programma alle 20:45 e valida per la sesta giornata di Nations League. L'attaccante, obiettivo di mercato del Napoli, dovrà quindi rinviare l'esordio con la selezione lusitana, nonostante l'ottimo momento di forma vissuto in questa prima parte di stagione.
La scelta del ct e i numeri di Varela
Dopo le rinunce di Ruben Dias, Joao Palhinha e Bernardo Silva, il gruppo portoghese si era ridotto a 24 elementi, rendendo necessario un solo taglio per completare la lista dei convocati. La scelta è ricaduta proprio su Varela, che seguirà quindi la partita dalla tribuna. Una delusione per il classe 2005, protagonista di un avvio di stagione da assoluto protagonista con il Monza: con 11 reti realizzate in questa annata, è attualmente il miglior marcatore della Serie A.
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