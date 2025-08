Video Dribbling in mezzo a due e mancino al fulmicotone: la magia di Politano con la Casertana

Napoli-Casertana finisce 1-1, con entrambe le reti realizzate nel primo tempo. Vantaggio della Casertana al 35' con Vano, su una dormita della retroguardia su sviluppi di calcio d'angolo. Ma il pareggio non si è fatto attendere e porta la firma di Matteo Politano, tra i migliori in campo.

Otto minuti dopo, però, dribbling in mezzo a due e sinistro fulminante di Politano - uno dei pochi 'titolari' in campo nella prima frazione di gioco - per l'1-1. La ripresa, giocata ancora a ritmi lenti a causa dei forti carichi di lavori voluti da Conte per gli azzurri in questo pre-campionato, non cambia il risultato. Di seguito le immagini della magia di Politano.