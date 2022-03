E' il momento delle scelte per Spalletti: a Verona rischiano diversi big

Per il Napoli le sfide col Verona diventano puntualmente dei dentro o fuori. Gli ultimi incroci sono sempre stati degli snodi cruciali

Per il Napoli le sfide col Verona diventano puntualmente dei dentro o fuori. Gli ultimi incroci sono sempre stati degli snodi cruciali: l'anno scorso la gara di Verona segnò la rottura definitiva tra Gattuso e De Laurentiis, con il giro di telefonate del presidente per sondare la disponibilità di altri tecnici dopo il duro ko al Bentegodi. Al ritorno il Napoli poi buttò via la qualificazione Champions, dopo una lunghissima rincorsa, con una gara deludente che ancora oggi si porta dietro strascichi in una tifoseria delusa dall'atteggiamento della squadra. In realtà anche quest'anno il Napoli ha sofferto le caratteristiche del Verona, che con Tudor porta avanti la filosofia di Juric fatta di aggressività e fisicità nei duelli a tutto campo, e pure Spalletti - all'epoca lanciatissimo con 9 vittorie in 10 partite - non è andato oltre un pareggio sofferto.

Il momento delle scelte importanti

Già col Milan gli esterni hanno fatto tanta fatica. Insigne e Politano hanno perso quasi tutti i duelli, soffrendo soprattutto il giocare lontani dalla porta e girati con l'uomo alle spalle. Uno scenario che il Verona solitamente accentua con i laterali e per questo entrambi, che già non vivono un buon momento con un solo gol su azione, rischiano di restare fuori. Non è da escludere che la stessa sorte possa toccare anche a Zielinski, anche lui deludente nelle ultime settimane, ma per caratteristiche solitamente soffre queste gare uomo su uomo anche Fabian Ruiz.

I giocatori in rampa di lancio

Sicuramente Lozano, l'esterno che ha più gol nei piedi e di cui c'è bisogno per una squadra che offensivamente è troppo Osimhen-dipendente. Anche per caratteristiche il messicano può offrire strappi e dribbling per uscire dalla morsa del Verona. Stesso discorso per Ounas, ma non è da escludere la maggiore fisicità di Elmas soprattutto se Spalletti volesse alla fine tentare la carta Mertens al fianco del nigeriano. In mediana invece dovrebbe toccare ad Anguissa far coppia con Lobotka, in questo momento l'unica certezza di Spalletti. Per il tecnico è arrivato il momento delle scelte importanti.