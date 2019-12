Emergenza centrali per il Sassuolo: Gattuso ne avrà solo due a disposizione

Sarà piena emergenza centrali per la prossima partita con il Sassuolo. Come se non bastasse l'assenza della vittoria in campionato da 50 e più giorni, ci si mettono anche quelle di campo. Al 4' di Napoli-Parma, infatti, Koulibaly ha rimediato un sospetto stiramento al bicipite femorale e ovviamente non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato. Con i neroverdi mancherà ancora pure Maksimovic, che dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica.



MANOLAS; LUPERTO E BASTA - Per cui a Gennaro Gattuso restano soltanto Manolas e Luperto, insieme già nella debacle di stasera. E dovrà incrociare le dita affinché in questa settimana di duro lavoro il fisico degli unici due difensori a disposizione regga.