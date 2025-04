Empoli, domani la ripresa verso Napoli: D’Aversa con tanti assenti al Maradona

Domani torna in campo l’Empoli, che inizierà la preparazione della sfida contro il Napoli in programma lunedì prossimo alle ore 20:45. Roberto D'Aversa deve fronteggiare una vera e propria emergenza infortuni, come scrive il portale PianetaEmpoli: “Alla ripresa dei lavori ci sarà da fare la solita conta degli assenti con il nome di Kouamè che andrà a rimpinguare quella casella; purtroppo si parla di lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio e quindi, va da se, che la stagione dell’ivoriano è compromessa.

Difficili poi anche gli altri recuperi, parlando di Ismajli, Maleh, Zurkoski ed Anjorin. D’Aversa potrà però contare su Fazzini e Gyasi che rientrano dal turno di squalifica”.