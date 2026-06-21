Euro 2032, De Luca insiste: "Salerno tra le più credibili candidate, entro luglio dossier alla Uefa”

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De Luca rilancia Salerno per Euro 2032 e accelera sugli stadi.

La città di Salerno guarda con ambizione al futuro tra il progetto di candidatura agli Europei di calcio del 2032 e il percorso di rinnovamento delle proprie infrastrutture sportive. A margine degli "European Universities Games - Eug Salerno 2026 | One month to go", il sindaco Vincenzo De Luca ha fatto il punto sui lavori degli stadi Arechi e Volpe, sottolineando: "Vanno avanti per l'Arechi e abbiamo accelerato sul Volpe, perché poi il campionato dovrà essere spostato lì se vogliamo aprire tutto il cantiere dell'Arechi ed evitare di lavorare a pezzi. È una bella occasione che abbiamo, ovviamente dobbiamo correre con i lavori”.

De Luca: "Salerno tra le candidate più credibili per gli Europei"

L'ex presidente della Regione Campania ha poi ribadito la volontà di presentare una candidatura solida per ospitare gli Europei del 2032, annunciando per luglio la consegna della documentazione all'Uefa: “il dossier per l'Uefa, che riguarda non solo l'impiantistica, ma riguarda anche la mobilità, l'accoglienza, il sistema alberghiero. Sinceramente credo che Salerno sia fra le candidate più credibili e più autorevoli, poi vediamo le decisioni che prenderà l'Uefa, ma noi dobbiamo prepararci a fare la nostra parte”.

Infine, sul compleanno della Salernitana, De Luca ha scherzato evitando gli auguri al club granata: “perché portate male. Quindi, noi attendiamo con fiducia, ecco, diciamo così, che ci sia un grande campionato e che ci possa essere, ovviamente, la ripresa di un cammino, anche perché altrimenti diventa complicato avere uno stadio bellissimo, ultramoderno e poi andiamo a giocare io e lei e non va bene".