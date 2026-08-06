Foto Buone notizie da Castel di Sangro: per Neres e De Bruyne lavoro atletico col gruppo

vedi letture

Aggiornamenti importanti arrivano dalla seduta pomeridiana che s'è svolta al Patini di Castel di Sangro, sotto un diluvio terrificante che poi l'ha accorciata definitivamente. Al lavoro atletico che s'è svolto, correndo ai bordi del campo, ha preso parte David Neres, fuori finora nei due ritiri estivi. Non solo: anche Kevin De Bruyne che prova a mettersi dunque subito al pari dei compagni. Rientrato anche Rafa Marin mentre sono rimasti out Beukema e Anguissa.