Ufficiale Everton-Man United, le formazioni: Lindstrom titolare, Garnacho escluso

Sono state diramate pochi istanti fa le formazioni ufficiali di Everton-Manchester United, match valido per la 26esima giornata di Premier League. I Red Devils hanno bisogno urgente di racimolare punti per risalire la china della classifica e buttarsi alle spalle una volta per tutte la sconfitta di misura subita in trasferta contro il Tottenham, ma davanti a sé ci sarà l'agguerritissimo Everton di David Moyes, entusiasta per la rimonta sul Liverpool e la vittoria sul Crystal Palace.

Dopo l'ottimo esordio con il Leicester, Amorim premia l'ex Lecce Dorgu e lo rilancia titolare anche contro l'Everton, Zirkzee e Hojlund insieme là davanti mentre in difesa dal primo minuto ecco De Ligt. Out Garnacho, finito anche lui nel mirino delle critiche nell'ultimo periodo.

Everton (4-2-3-1): Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, Lindstrom, Harrison, Doucoure, Beto. Allenatore: Moyes.

Manchester United (3-4-2-1): Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Ugarte, Zirkzee, Hojlund. Allenatore: Amorim.

CLASSIFICA

Liverpool 61 punti (26)

Arsenal 53 (25)

Nottingham Forest 47 (25)

Manchester City 44 (25)

Chelsea 43 (25)

Bournemouth 43 (25)

Newcastle 41 (25)

Fulham 39 (25)

Aston Villa 39 (26)

Brighton 37 (25)

Brentford 37 (26)

Tottenham 30 (25)

Crystal Palace 30 (25)

Everton 30 (25)

Manchester United 29 (25)

West Ham 27 (25)

Wolverhampton 19 (25)

Ipswich 17 (25)

Leicester 17 (26)

Southampton 9 (25)