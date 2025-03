Falli e perdite di tempo, Venezia favorito dalle interruzioni: solo 22’ effettivi nel 2T

Dopo un primo tempo dove il Napoli va vicino tante volte al gol, nella ripresa gli azzurri non riescono a costruire molte occasioni e non trovano il gol vittoria contro il Venezia.

A condizionare l'andamento della ripresa è anche il gioco ostruzionistico dei padroni di casa, che spezzattano il gioco con falli e perdite di tempo. Complici anche gli infortuni di Radu e Rrahmani il gioco è spesso fermo e nonostante i 6' concessi da Mariani si gioca per soli 22 minuti e 29 secondi. Nel primo tempo si era giocato per 26 minunti e 26 secondi per un totale di appena 48' e 55" al fronte di oltre 100 minuti di gioco.