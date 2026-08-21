Ultim'ora Favasuli e Badiashile ci saranno col Genoa? La risposta di Allegri

vedi letture

Genoa-Napoli, Massimiliano Allegri svela: Costantino Favasuli ci sarà, Benoit Badiashile ancora no. Il tecnico fa chiarezza sui due nuovi acquisti

Costantino Favasuli e Benoit Badiashile sono i primi due acquisti del calciomercato del Napoli, arrivati proprio negli scorsi giorni. Prenderanno parte alla trasferta contro il Genoa? Massimiliano Allegri in conferenza stampa lascia intendere la presenza dell'esterno italiano, mentre dovrebbe mancare il difensore francese, il cui acquisto non è stato ancora ufficializzato: "Favasuli l'ho trovato bene, è giovane, è venuto con grande entusiasmo, l'altro per ora non c'è ancora notizia di un tesseramento e quindi alla prossima darò un giudizio migliore, avrò una settimana per vederlo. Era qui? Sì, ma non si è allenato".

Il Napoli nelle griglie viene messo spesso in seconda fila. La sua personale?

"Non è questione di griglia, domani inizia il campionato e siamo tutte a 0 punti, la cosa normale è dire che quella che ha vinto è la squadra da battere, l'Inter. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, l'Atalanta ha cambiato tanto, il Milan ottimo mercato, la Juventus, il Napoli pure se per ora ha fatto Favasuli e forse se arriva Badiashile (ride, ndr), è già un gruppo costruito negli ultimi 2 anni con innesti. Poi vedremo, il bello è che ci sono tante sorprese. La cosa importante è lavorare e dare continuità ai risultati".