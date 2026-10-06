Gioia Lobotka: la Slovacchia passeggia in Moldavia e sale al 1° posto nel girone

La Slovacchia supera 4-0 la Moldavia nella quarta giornata di Nations League e conquista il 1° posto. Stanislav Lobotka gioca l’intera gara.

La Slovacchia cala il poker in Moldavia e si prende la vetta del Gruppo C3. La nazionale di Vladimir Weiss supera i padroni di casa con un netto 4-0 nella quarta giornata della UEFA Nations League e sale a quota 10 punti, confermando il successo per 2-0 ottenuto nella gara d’andata. In campo per l’intera partita anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli è stato confermato titolare nel 4-3-3 di Weiss e ha disputato tutti i 90 minuti, contribuendo alla netta affermazione della sua Nazionale. Una prestazione positiva per il regista azzurro, protagonista di un’altra gara dopo essere stato scelto ancora una volta dal commissario tecnico.

Moldavia-Slovacchia 0-4, poker slovacco

La Slovacchia ha indirizzato la sfida già nel primo tempo con Strelec, a segno all’8’, e Suslov, autore del raddoppio al 44’. Nella ripresa sono arrivate le reti di Hancko al 60’ e Haraslin al 75’, che hanno fissato il risultato sul definitivo 4-0. Un successo che porta la Slovacchia al comando del girone e conferma l’ottimo momento della squadra di Weiss.