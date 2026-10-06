Napoli-Frosinone, Neres titolare? È tornato in condizione: ballottaggio con Lang

David Neres si candida a una maglia da titolare in Napoli-Frosinone. Il brasiliano ha ritrovato la forma: resta aperto il ballottaggio con Noa Lang.

David Neres vuole riprendersi il Napoli. La lunga sosta per le Nazionali ha permesso al brasiliano di ritrovare condizione e brillantezza, tornando così ad essere una delle opzioni su cui Massimiliano Allegri può puntare per la ripresa del campionato. Contro il Frosinone, infatti, l’esterno è in corsa per una maglia da titolare e può contendere a Noa Lang un posto nel tridente offensivo.

Napoli-Frosinone, Neres insidia Lang per una maglia da titolare

Il Napoli tornerà in campo sabato 10 ottobre alle 20.45 al Maradona per la sesta giornata di Serie A, con l’obiettivo di ripartire dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Gli azzurri affronteranno il Frosinone di Massimiliano Alvini, una delle sorprese di questo inizio di stagione e attualmente sesto con 10 punti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la sfida per una maglia nel reparto offensivo resta aperta. Il lavoro svolto durante la pausa ha dato ad Allegri un’ulteriore soluzione sulla fascia. Le prossime sedute saranno decisive per stabilire se il brasiliano verrà lanciato dal primo minuto contro il Frosinone.