Nations League, tutti i risultati: vincono Spagna e Inghilterra, tris Svizzera

Tutti i risultati delle gare delle 20.45 di Nations League: vincono Spagna, Inghilterra, Svizzera e Slovenia. Poker Slovacchia, pari tra Estonia e Islanda.

Si sono concluse tutte le gare delle 20.45 valide per la quarta giornata della UEFA Nations League. Nella Lega A, la Spagna conserva il primato del Gruppo 3 e centra la qualificazione anticipata ai quarti di finale grazie al 2-1 in rimonta sulla Croazia. I padroni di casa passano avanti al 17’ con Ivan Perisic, ma nella ripresa sale in cattedra Mikel Merino, autore del pareggio al 61’ e del gol decisivo all’88’. Quarta vittoria consecutiva e 12 punti per la Roja, ancora a punteggio pieno. Alle sue spalle resta l’Inghilterra, che supera 3-0 la Repubblica Ceca grazie all’autorete di Coufal al 27’ e alla doppietta di Harry Kane, a segno al 40’ e al 57’. Gli inglesi salgono così a 9 punti, mentre la Croazia è terza a quota 3 e la Repubblica Ceca chiude il gruppo ancora a zero.

Nations League, i risultati della Lega B e della Lega C

Nella Lega B, la Svizzera prosegue il proprio percorso perfetto nel Gruppo 1: netto 3-0 sulla Macedonia del Nord con le reti di Rieder al 43’, Manzambi al 74’ e Ndoye all’81’. Gli elvetici restano primi a quota 12, davanti alla Slovenia, che ribalta la Scozia e vince 2-1. Christie porta avanti i padroni di casa al 31’, poi Matko al 57’ e Sturm al 71’ completano la rimonta. La Slovenia sale a 7 punti, mentre la Scozia resta terza con 4; ultima la Macedonia del Nord a quota zero. Nella Lega C, l’Albania supera 2-1 San Marino, che sfiora l’impresa prima del rigore trasformato da Asllani nel recupero. La Bielorussia batte 1-0 la Finlandia, mentre la Bulgaria passa 1-0 in casa del Lussemburgo. Poker della Slovacchia, che travolge 4-0 la Moldavia, mentre Estonia e Islanda chiudono sullo 0-0.

Nations League, tutti i risultati

Croazia-Spagna 1-2

Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0

Albania-San Marino 2-1

Bielorussia-Finlandia 1-0

Estonia-Islanda 0-0

Lussemburgo-Bulgaria 0-1

Moldavia-Slovacchia 0-4

Scozia-Slovenia 1-2

Svizzera-Macedonia del Nord 3-0