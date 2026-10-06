Serata amara per Gilmour: la Scozia si fa rimontare in casa, passa la Slovenia

La Scozia si fa rimontare in casa dalla Slovenia e perde 2-1 nella quarta giornata di Nations League. Billy Gilmour gioca l’intera partita.

Serata amara per Billy Gilmour e per la Scozia, che si fa rimontare in casa dalla Slovenia nella quarta giornata del Gruppo 1 di League B della UEFA Nations League. I padroni di casa sbloccano il risultato al 31’ con Christie, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto grazie alle reti di Matko al 57’ e Sturm al 71’. La vittoria permette alla Slovenia di salire al secondo posto nel girone con 7 punti, alle spalle della Svizzera, prima a quota 12. La Scozia resta invece ferma a 4 punti in terza posizione.

Scozia-Slovenia 1-2, Gilmour in campo per tutta la gara

Il centrocampista del Napoli è stato confermato titolare dal commissario tecnico scozzese e ha disputato tutti i 90 minuti. Una gara completa per Gilmour, che non è riuscito però a festeggiare un risultato positivo con la propria Nazionale. Dopo il vantaggio firmato Christie, la Slovenia ha reagito nella ripresa trovando prima il pareggio e poi il gol del sorpasso, riuscendo a conservare il 2-1 fino al fischio finale.