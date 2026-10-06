McTominay, domani gli esami per l’idoneità sportiva: in casa Napoli c’è una speranza
Domani sarà una giornata chiave per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli si sottoporrà agli esami necessari per riottenere l’idoneità sportiva dopo l’ablazione effettuata a settembre. Gli accertamenti, inizialmente previsti per oggi, sono stati rinviati di 24 ore. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l’esito degli esami stabilirà se lo scozzese potrà finalmente tornare ad allenarsi con il resto della squadra.
McTominay, l’obiettivo è tornare in gruppo e puntare al Frosinone
In caso di esito positivo, McTominay riceverebbe il via libera per riprendere il lavoro collettivo, dopo aver seguito finora un programma personalizzato. A quel punto Massimiliano Allegri potrebbe valutarne le condizioni e decidere se inserirlo già tra i convocati per la sfida contro il Frosinone. La possibilità esiste, ma il passaggio decisivo resta quello degli esami di domani: prima l’idoneità, poi il ritorno in gruppo e la valutazione della condizione atletica.
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