Ufficiale Febbre Champions: sold-out il Maradona per lo Sporting

Maradona sold out per Napoli-Sporting, seconda giornata della fase campionato di Champions League in programma l'1 ottobre. C'era da aspettarselo, l'ufficialità è arrivata a breve, solo oggi con la vendita libera partita alle ore 12 e durata pochissimo dato che erano pochi i biglietti residui a disposizione di chi non era abbonato e di chi non aveva sottoscritto la Fidelity Card, rischi calcolati. Il Napoli dunque per la prima al Maradona sarà atteso da oltre cinquantamila spettatori per l'ennesimo pienone del 2025, il primo di questa edizione di Champions per il debutto interno dopo la sconfitta di giovedì sera all'Etihad col City.