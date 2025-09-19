Ufficiale
Febbre Champions: sold-out il Maradona per lo Sporting
Maradona sold out per Napoli-Sporting, seconda giornata della fase campionato di Champions League in programma l'1 ottobre. C'era da aspettarselo, l'ufficialità è arrivata a breve, solo oggi con la vendita libera partita alle ore 12 e durata pochissimo dato che erano pochi i biglietti residui a disposizione di chi non era abbonato e di chi non aveva sottoscritto la Fidelity Card, rischi calcolati. Il Napoli dunque per la prima al Maradona sarà atteso da oltre cinquantamila spettatori per l'ennesimo pienone del 2025, il primo di questa edizione di Champions per il debutto interno dopo la sconfitta di giovedì sera all'Etihad col City.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
