FIFA The Best, il miglior giocatore del 2023 è Messi: ancora battuto Haaland

Lionel Messi è stato premiato come miglior calciatore del 2023. Battuto Erling Haaland del Manchester City, che ha vinto il triplete

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi, fuoriclasse ex PSG, che dalla scorsa estate si è trasferito all'Inter Miami, è stato premiato come miglior calciatore del 2023. L'attaccante argentino ha vinto la Ligue 1 con i francesi e, grazie al suo valore assoluto, che è indiscutibile, è riuscito a battere Erling Haaland del Manchester City, squadra che ha vinto il Triplete.

Il norvegese ha segnato 50 gol nell'anno appena concluso, ma il più prestigioso premio del FIFA The Best per la categoria maschile, ovvero il The Best FIFA Men's Player, è stato vinto dalla Pulce. Al terzo posto l'ex compagno di Messi, Kylian Mbappe, stella del PSG e della Francia. Messi non è però presente all'evento che si è tenuto a Londra e dunque il premio lo ha preso il suo ex compagno e conduttore della serata Thierry Henry.