Ultim'ora FIGC commissariata, Malagò sarà il commissario: voto all'unanimità

Il CONI commissaria la FIGC: Malagò decade da presidente ma resta alla guida come commissario fino alle nuove elezioni.

Svolta ai vertici del calcio italiano. La Giunta nazionale del CONI ha deciso all’unanimità il commissariamento della FIGC, indicando Giovanni Malagò come commissario della Federazione. Malagò decadrà dunque dalla carica di presidente federale, alla quale era stato eletto lo scorso 22 giugno, ma resterà alla guida della Federcalcio assumendo il nuovo ruolo. La soluzione è maturata dopo l’incontro avvenuto prima della riunione tra lo stesso Malagò e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che hanno trovato l’intesa successivamente sottoposta alla Giunta. La decisione dovrà ora essere ratificata dal Consiglio Nazionale del CONI.

Malagò commissario FIGC, nuove elezioni entro il 31 gennaio 2027

Il commissariamento nasce dalla vicenda relativa alla regolarità del procedimento che aveva portato Malagò alla presidenza della FIGC, con particolare riferimento al mancato tesseramento al momento della candidatura. La soluzione scelta consente quindi di azzerare formalmente l’elezione senza allontanare Malagò dalla guida della Federazione: sarà proprio lui, nelle vesti di commissario, ad accompagnare il calcio italiano verso una nuova assemblea elettiva. Secondo quanto stabilito dalla Giunta, le nuove elezioni della FIGC dovranno svolgersi entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Si chiude così, almeno per il momento, una fase di forte incertezza istituzionale, con Malagò che cambia formalmente ruolo ma rimane al vertice della Federcalcio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.