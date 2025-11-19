Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De Laurentiis

Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De Laurentiis
© foto di Fabio Tarantino
Oggi alle 14:00Notizie
di Fabio Tarantino

"Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis! A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli" ha scritto sui social il club azzurro. Giorno speciale per il vicepresidente del Napoli e la sua dolce metà per la nascita della loro primogenita.