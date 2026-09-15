Ufficiale Coppa Italia, il Napoli sfiderà la Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo

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La Fiorentina completa il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo 3-0 il Pisa. I viola affronteranno il Napoli agli ottavi di finale.

Sarà Napoli-Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra viola ha completato il quadro dei sedicesimi superando 3-0 il Pisa nel derby toscano del Franchi. A decidere la sfida sono state le reti di Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves, che hanno permesso alla Fiorentina di staccare il pass per gli ottavi e conquistare il diritto di affrontare gli azzurri.

Coppa Italia, il quadro completo degli ottavi di finale

Con il successo della Fiorentina sul Pisa si è definito anche l'intero tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli conosce dunque la propria avversaria nel prossimo turno: la sfida contro i viola rappresenterà il prossimo appuntamento degli azzurri nella competizione nazionale.

Coppa Italia, i risultati dei 16esimi di finale

Parma-Cremonese 0-2

Torino-Monza 0-1

Sassuolo-Frosinone 1-1 (4-3 dcr)

Udinese-Venezia 2-1

Palermo-Mantova 5-2

Cagliari-Verona 1-2

Genoa-Sudtirol 1-0

Fiorentina-Pisa 3-0

Coppa Italia, il quadro degli ottavi di finale (si gioca il 2 dicembre, il 16 dicembre e il 13 gennaio):

Inter-Genoa

Bologna-Palermo

Milan-Monza

Como-Cremonese

Roma-Verona

Juventus-Sassuolo

Atalanta-Udinese

Napoli- Fiorentina