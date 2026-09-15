Coppa Italia, il Napoli sfiderà la Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo
Sarà Napoli-Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra viola ha completato il quadro dei sedicesimi superando 3-0 il Pisa nel derby toscano del Franchi. A decidere la sfida sono state le reti di Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves, che hanno permesso alla Fiorentina di staccare il pass per gli ottavi e conquistare il diritto di affrontare gli azzurri.
Coppa Italia, il quadro completo degli ottavi di finale
Con il successo della Fiorentina sul Pisa si è definito anche l'intero tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli conosce dunque la propria avversaria nel prossimo turno: la sfida contro i viola rappresenterà il prossimo appuntamento degli azzurri nella competizione nazionale.
Coppa Italia, i risultati dei 16esimi di finale
Parma-Cremonese 0-2
Torino-Monza 0-1
Sassuolo-Frosinone 1-1 (4-3 dcr)
Udinese-Venezia 2-1
Palermo-Mantova 5-2
Cagliari-Verona 1-2
Genoa-Sudtirol 1-0
Fiorentina-Pisa 3-0
Coppa Italia, il quadro degli ottavi di finale (si gioca il 2 dicembre, il 16 dicembre e il 13 gennaio):
Inter-Genoa
Bologna-Palermo
Milan-Monza
Como-Cremonese
Roma-Verona
Juventus-Sassuolo
Atalanta-Udinese
Napoli- Fiorentina
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
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