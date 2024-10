Fischi contro Israele a Udine: la protesta pacifica contro la guerra di Gaza

E' in corso la sfida di Nations League a Udine tra Italia e Israele. I pochi tifosi presenti al Blue Energy Stadium (meno della metà della capienza dell'impianto friulano) hanno protestato per l'arrivo della rappresentativa israeliana. Gli appena 11.000 presenti hanno fischiato sonoramente la nazionale ospite anche durante l'inno israeliano in segno di protesta contro il conflitto di Gaza.