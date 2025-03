Flop Chiesa al Liverpool: solo 3 presenze in Premier, a rischio medaglia per la vittoria

Per il Liverpool la conquista del 20 titolo inglese sembra ormai semplicemente una questione di tempo. I Reds viaggiano spediti per la vittoria della Premier League con addirittura 13 punti di vantaggio sull'Arsenal (che ha una partita in meno) a 10 partite dalla fine. Una marcia trionfale che di fatto non ha riguardo Federico Chiesa, arrivato in estate ad Anfield con tante aspettativa ma mai riuscito a incidere, complici diversi problemi fisici che ne hanno condizionato la condizione.

L'ex Juventus e Fiorentina oggi ha all'attivo soltanto 10 presenze suddivise fra Champions League, Premier League, FA Cup e Coppa di Lega: ha esordito con i Reds il successivo 17 settembre, nella prima sfida stagionale degli inglesi in Champions League, rilevando Mohamed Salah nel corso dei minuti di recupero della vittoria esterna per 1-3 sul Milan. E questo scarso impiego mette a rischio persino il riconoscimento individuale per l'ormai scontata vittoria della Premier: le sole 3 presenze (25 minuti totali di impiego) non basterebbero infatti a fargli ricevere la medaglia per la vittoria.

Il regolamento interno della Premier League prevede che "le medaglie possono essere distribuite ai giocatori purché questi abbiano raggiunto almeno cinque presenze nel torneo durante la stagione terminata poi con il titolo".