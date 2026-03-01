Ufficiale Flop Lucca, il Nottingham Forest non lo convoca: tribuna contro il Brighton

È sorprendente la decisione del Nottingham Forest su Lorenzo Lucca. L’attaccante, di proprietà del Napoli, non sta convincendo in questa esperienza in Premier League, dove le sue prestazioni sono state giudicate al di sotto delle aspettative da parte di allenatore e tifosi. In occasione della sfida di Premier League contro il Brighton, l’attaccante non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati, risultando assente anche dalla panchina. Una scelta che fa rumore e che alimenta interrogativi sul suo momento.

Al momento non sono state comunicate motivazioni ufficiali sull’esclusione, ma pesa certamente l’ultima prestazione in Europa League contro il Fenerbahçe giudicata molto negativa. La situazione resta da monitorare: tra difficoltà di ambientamento e rendimento altalenante, il futuro di Lucca al Nottingham Forest appare tutt’altro che definito.