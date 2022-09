FOTO - Anche per Napoli-Spezia subito corsa al biglietto: coda virtuale su Ticketone

Alle ore 12 è partita su Ticketone la prevendita per la gara con lo Spezia e anche in questo caso c'è già la fila virtuale

Alle ore 12 è partita su Ticketone la prevendita per la gara con lo Spezia - si giocherà sabato alle ore 15 - e anche in questo caso c'è già la fila virtuale di tifosi che aspettano per acquistare il biglietto. Conferma ulteriore di un entusiasmo ritrovato in città dopo le ultime belle prestazioni.