FOTO - Dimaro, nasce la 'Ski.it Arena' con la Coppa dello Scudetto: ospite a sorpresa sabato

Fonte: Nicer

Sarà la nuovissima “Ski.it Arena” il cuore pulsante del ritiro Tricolore de SSC Napoli in agenda dal 14 al 25 luglio a Dimaro Folgarida. È questa una delle grande novità che il centro della Val di Sole propone ai propri ospiti: una novità d’immagine con i portali imbandierati a festa che accoglieranno i Tifosi ma anche sostanziale per la creazione di due nuove tribune allo stadio Comunale di Dimaro Folgarida, esterne al campo di gioco, che di fatto raddoppieranno la capienza degli spettatori. Nella “Ski.it Arena” troveranno poi collocazione lo Store della società del Presidente Aurelio De Laurentiis e, come concordato nella recente visita con la delegazione marketing guidata da Valentina De Laurentiis, anche l’area con la Coppa dello Scudetto che potrà essere visitata dai tifosi.

E poi spazio all’area autografi. Un must per chi da tredici anni frequenta questo angolo del Trentino posto ai piedi delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco, e nella valle caratterizzata da un ambiente paradisiaco: anche quest’anno al termine degli allenamenti i giocatori usciranno nel grande piazzale della “Ski.it Arena” per regalare momenti di gioia ed emozioni ai propri beniamini.

La partenza del Ritiro 2023 si preannuncia con il botto: nell’area eventi dove vi è il Napoli Summer Village sabato sera si esibirà Giulia Centofante in un DJ set da paura (ore 21.30). E lo straordinario palco dello scudetto domenica sera ospiterà il giornalista di Sky Massimo Ugolini che presenterà il suo libro "La notte prima" di Massimo Ugolini con dei racconti di Maurizio de Giovanni. Con un ospite a sorpresa.

Come già annunciato la squadra del Napoli arriverà allo SportHotel Rosatti nel pomeriggio e quindi sabato e domenica svolgerà doppio allenamento allo Stadio nella “Ski.it Arena” la mattina con inizio alle ore 9.30|10.00 e il pomeriggio alle 17.00 |17.30.