FOTO - Indiscrezioni nuova maglia: addio Lete, pronto il nuovo main sponsor

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima maglia indossata da Maradona a Napoli, quella della stagione 1984/85, potrebbe essere fonte d'ispirazione per quella con lo scudetto 33 anni dopo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che la divisa degli azzurri del prossimo anno ricorderà molto quella del battesimo di Diego in Italia. Ovvero collo a V con righi bianchi. Ma ci saranno tante novità svelate dal sito specializzato Footyheadlines.com come il cambio sponsor con Msc Crociere che sostituirà Lete.