FOTO - L'Equipe: "Cavani-Psg, arrivati al passo d'addio?"

"Il passo d'addio?" Così l'Equipe su Edinson Cavani, con il quotidiano che in orima pagina parla del PSG che in Coppa di Francia regola con un perentorio 6-0 i dilettanti del Linas-Montlhery ed in particolare per Edinson Cavani. "Titolare, capitano e realizzatore di due gol - si legge - Cavani sul mercato piace a tre club, fra i quali l'Atletico Madrid, che vogliono acquistarlo nel mercato invernale".