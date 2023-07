FOTO - La prima uscita di Meluso da ds del Napoli: a Dimaro al fianco di ADL

E' arrivato al campo di Carciato in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis, accogliendo col sorriso gli applausi dei 1.600 tifosi presenti

Essendo una delle poche novità di quest'anno, nella sede del ritiro del Napoli, in quel di Dimaro, Mauro Meluso era uno degli uomini più attesi. Ed eccolo qui (foto in calce) alla prima uscita dal direttore sportivo del Napoli. L'ex Spezia e Lecce è arrivato al campo di Carciato in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis, accogliendo col sorriso gli applausi dei 1.600 tifosi presenti sugli spalti.