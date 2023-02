FOTO - Napoli-Eintracht, restano pochi biglietti per tre settori del Maradona: gli aggiornamenti

Se non è record, poco ci manca. Sono quasi tutti terminati i biglietti per Napoli-Eintracht. L'ultimo aggiornamento alle ore 11 di oggi

