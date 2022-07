FOTO - Niente firma autografi per Meret e Lobotka: vanno via subito, delusione per i tanti tifosi

Grande delusione per i tantissimi tifosi lì presenti. Di seguito lo scatto.

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

