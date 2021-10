FOTO - Non solo Anguissa, c’è un altro rigore su Osimhen contro il portiere

Non solo l'intevento in area di Cristante su Anguissa nel primo tempo di Roma-Napoli. Nella ripresa altro fallo in area, sfuggito all'arbitro Massa e sul quale il Var Di Bello ha deciso di non intervenire. Osimhen cade in area dopo essere stato toccato dalle gambe del portiere giallorosso Rui Patricio. Dell'episodio se ne è discusso durante la moviola di 'Presing' su Italia1 con l'ex arbitro Cesari. Di seguito le immagini.