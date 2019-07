FOTO - Rumors Pepé, a Napoli ritroverebbe Malcuit: sui social le tracce di una fantastica amicizia

Nicolas Pepé è in orbita Napoli ormai da diverse settimane. Dopo una stagione esplosiva con la maglia del Lille, l'attaccante è pronto a cambiare aria e tra le squadre papabili per il futuro del giocatore classe '95 c'è il Napoli. E proprio in azzurro Pepé ritroverebbe il suo miglior amico, Kevin Malcuit: i due hanno condiviso proprio gli anni al Lille, dove il rapporto si è consolidato come mostrano i tanti scatti e messaggi pubblicati sui social. Gli ultimi messaggi, quando lo stesso Malcuit ha lasciato il Lille per approdare all'ombra del Vesuvio, mostrano il gran rapporto tra i due: "Mio fratello, ora che sei andato, niente sarà uguale alla tua gioia, alla tua pazzia, il tuo buon umore mi mancherà. Spero che riuscirai nella tua nuova squadra. Spero che ci ritroveremo rapidamente sul campo. Aspetto ancora quello che mi hai detto, andare al municipio per fare la richiesta di essere fratelli. Buona fortuna nel tuo nuovo club e nella tua nuova vita, fratello mio", scriveva così Nicolas Pepè proprio in occasione della partenza di Malcuit. Cosi, poi, la riposta del terzino azzurro: "Mio fratello, il tuo messaggio mi tocca enormemente!! Sappi che mi mancherai pazzo, è già strano allenarsi senza di te e non vederti.. Anche se sono lontano e tu rimani, e credimi, andremo a il municipio! Sei una persona d'oro e ti auguro una vita piena di felicità e di successo. So che ci arriverai presto perché te lo meriti e tu ne hai il talento".