Prima novità nel primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri sono entrati in campo per cominciare la sessione agli ordini di Spalletti con le nuove maglie da allenamento. In attesa quindi delle nuove divise di gioco che saranno presentate il 27 luglio in occasione delle prima amichevole contro l’Adana Demirsport, ecco il nuovo materiale tecnico.