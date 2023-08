FOTO TN - Botta per Kvara: a fine partita lascia il campo toccandosi il ginocchio

Piccolo fastidio al ginocchio per Khvicha Kvaratskhelia nell'amichevole contro il Girona.

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone, Pierpaolo Matrone ed Antonio Noto

Piccolo fastidio al ginocchio per Khvicha Kvaratskhelia nell'amichevole contro il Girona. L'attaccante del Napoli ha subito una botta al ginocchio sinistro durante la seconda amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. Non sembrerebbe niente di preoccuppante per il georgiano, che dopo aver ricevuto le cure mediche ha continuato a giocare il match fino alla fine. A fine gara Kvara ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura. Di seguito lo scatto che lo ritrae al 90', prima dei calci di rigori, che hanno visto il Napoli imporsi 4-2 contro gli spagnoli.