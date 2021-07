FOTO TN - Lavoro personalizzato per Manolas: il difensore si allena a parte

Nono giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. La squadra guidata da Spalletti è in campo per la seduta mattutina. Partitella e lavoro atletico a secco per i calciatori azzurri. Kostas Manolas, che già ieri con Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in piscina, anche oggi si allena a parte. Corsa ai lati del campo, da solo, per il difensore greco che svolge un lavoro personalizzato per poter rientrare presto in gruppo. Di seguito l'immagine dei nostri inviati.