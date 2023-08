FOTO TN - Out per affaticamento, Osimhen guarda l'amichevole a bordo campo

Dopo l'affaticamento muscolare che l'ha costretto a non essere della partita, Victor Osimhen è comparso allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Dopo l'affaticamento muscolare che l'ha costretto a non essere della partita, Victor Osimhen è comparso allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il bomber azzurro si è accomodato in una panchina a bordo campo per assistere all'amichevole tra Napoli e Girona. Di seguito lo scatto dai nostri inviati in ritiro.