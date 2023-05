FOTO - Udinese-Napoli, corsa all'ultimo biglietto: TicketOne mette a disposizione altri posti

Sono stati messi in vendita altri biglietti per Udinese-Napoli su TicketOne.

Online spuntano nuovi biglietti per la sfida di domani alla Dacia Arena che potrebbe assegnare matematicamente lo Scudetto al Napoli. Pochissimi tagliandi ancora disponibili per la Tribuna Laterale Nord. E' corsa al biglietto in queste ultime ore che precedono un match storico, arrivano tante segnalazioni di tifosi napoletani che anche con residenza a Napoli stanno riuscendo ad acquistare gli ultimi biglietti.