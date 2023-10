FOTO - Vergogna a Marsiglia! Sassaiola contro il pullman del Lione: ferito al volto Grosso

Attimi di paura per Fabio Grosso, ferito al volto negli scorsi minuti nel tragitto che doveva portare il suo Lione al Velodrome di Marsiglia.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Attimi di paura per Fabio Grosso, ferito al volto negli scorsi minuti nel tragitto che doveva portare il suo Lione al Velodrome di Marsiglia per la partita di questa sera contro l'OM. Come documentato dalle immagini diventate virali sui social, il tecnico italiano è stato ferito nella zona dell'occhio sinistro, soccorso sanguinante dai medici presenti allo stadio. Un episodio da dimenticare, l'ennesimo capitato in Francia, a cui farne le spese è stato l'allenatore italiano.