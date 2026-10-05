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Francia-Belgio, formazioni ufficiali: sorpresa Lukaku, scelto il sostituto di De Bruyne

Francia-Belgio, formazioni ufficiali: sorpresa Lukaku, scelto il sostituto di De BruyneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Notizie
di Davide Baratto
Francia-Belgio, formazioni ufficiali: Romelu Lukaku titolare al centro dell’attacco, Kevin De Bruyne assente per squalifica

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Francia-Belgio, sfida valida per la quarta giornata di Nations League. Nella selezione belga parte dal primo minuto Romelu Lukaku, riferimento centrale dell’attacco. Assente invece Kevin De Bruyne, fermato dalla squalifica dopo l’ammonizione rimediata contro la Turchia. Senza il centrocampista del Napoli, il ct Van Bommel ridisegna la mediana con Lavia, Vanaken, e Raskin.

Le formazioni ufficiali di Francia-Belgio

FRANCIA (4-3-3): Restes; Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf; Akliouche, Koné, Camavinga; Dembélé, Lepaul, Barcola. CT: Zinedine Zidane
BELGIO (4-3-3): Vandevoordt; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Vanaken, Raskin; Lukebakio, Lukaku, Moreira. CT: Mark Van Bommel