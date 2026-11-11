Francia, emergenza per Zidane: Mbappé rischia di saltare l'Italia! Convocato a sorpresa un U21

Francia, Zidane perde Tchouameni e rischia il forfait di Mbappé contro l'Italia: prima chiamata per Mayulu del PSG.

Emergenza per la Francia di Zinedine Zidane in vista della sfida di Nations League contro l'Italia. Il commissario tecnico dei Bleus è stato costretto a rivedere i propri piani dopo il forfait di Aurelien Tchouameni e il problema muscolare accusato da Kylian Mbappé, che rischia seriamente di saltare la partita contro gli azzurri. Per fronteggiare le assenze, Zidane ha deciso di promuovere in Nazionale maggiore Senny Nsona Mayulu, giovane talento del Paris Saint-Germain inizialmente convocato con l'Under 21. Una scelta dettata dalla necessità di ampliare le alternative a disposizione, soprattutto nel reparto offensivo.

Francia, Mayulu convocato per la prima volta: Zidane punta sul talento del PSG

La convocazione di Mayulu rappresenta una novità importante per la Nazionale francese, che inizialmente non aveva previsto sostituti dopo l'infortunio di Tchouameni. Zidane riteneva sufficienti le alternative offerte da Camavinga, Da Cunha, Rabiot e Zaïre-Emery, ma il problema di Mbappé ha cambiato la situazione. Il classe 2006 del PSG può infatti giocare sia da centrocampista offensivo sia in posizione più avanzata. Nonostante la giovane età, ha già collezionato quasi 100 presenze con il club parigino, conquistando due Champions League e segnando anche nella finale contro l'Inter. In questa stagione ha totalizzato 9 presenze, 3 gol e 2 assist in circa 350 minuti.