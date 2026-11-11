Lukaku, flop al Fenerbahce: un solo gol in 16 partite

L'avventura di Romelu Lukaku al Fenerbahce non sta rispettando le aspettative

L'avventura di Romelu Lukaku al Fenerbahce non sta rispettando le aspettative. L'attaccante belga, arrivato in Turchia con l'obiettivo di rilanciarsi dopo l'esperienza al Napoli, sta incontrando notevoli difficoltà nel ritrovare la condizione e la brillantezza dei tempi migliori. A soffermarsi sul rendimento dell'ex centravanti azzurro è il portale Tuttomercatoweb, che evidenzia come il declino fisico del giocatore fosse già stato intuito dal Napoli e da Antonio Conte. "Che Romelu Lukaku non fosse più lo stesso lo avevano capito anche il Napoli e Antonio Conte, ma l'inizio di stagione al Fenerbahce lo ha certificato definitivamente", si legge nell'analisi.

Lukaku fatica anche in Turchia: numeri deludenti e carriera in fase calante

A condizionare il belga sarebbero ancora le conseguenze dell'infortunio della passata stagione, che ne ha compromesso il rendimento anche durante il Mondiale. Nonostante l'accoglienza entusiastica ricevuta in Turchia, Lukaku non è riuscito finora a lasciare il segno.

I numeri raccontano le difficoltà dell'attaccante: appena un gol e tre assist in 16 presenze tra campionato e Champions League. Tutti i contributi offensivi sono arrivati nell'ultimo mese, durante il quale il belga ha iniziato cinque delle otto partite disputate dalla squadra.