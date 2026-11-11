Italia, Vergara la tentazione di Mancini: può partire titolare contro la Francia

Antonio Vergara continua a ritagliarsi uno spazio importante tra Napoli e Nazionale. Il giovane talento azzurro, classe 2003, ha conquistato la fiducia di Massimiliano Allegri e attirato l'attenzione del commissario tecnico Roberto Mancini, che lo considera una possibile soluzione per il reparto offensivo dell'Italia.

Vergara tra Napoli e Nazionale: Allegri e Mancini si godono il talento azzurro

A soffermarsi sulla crescita del calciatore è l'edizione odierna de Il Mattino, che ne sottolinea soprattutto la disponibilità tattica e lo spirito di sacrificio: "Per il Napoli si metterebbe a giocare anche in porta se fosse necessario, ma no: il suo mondo si sviluppa nell'altra metà campo, preferibilmente a pochi passi dall'area di rigore".

Il quotidiano evidenzia come Vergara sia ormai al centro delle attenzioni dei due allenatori, che "se lo 'palleggiano' tra Castel Volturno e Coverciano e se lo coccolano". Complice l'assenza di Zaniolo, Vergara sarebbe infatti in ballottaggio con Sebastiano Esposito per una maglia da titolare nel tridente offensivo dell'Italia che affronterà domani la Francia a San Siro.

Come conclude Il Mattino, "Mancini quando vede il talento nei piedi di un ragazzo di 23 anni pensa solo a fregarsi le mani e a trovargli un posto in campo".