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Frenata Inter, Corriere dello Sport: "Il braccino"

Frenata Inter, Corriere dello Sport: "Il braccino"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:14Notizie
di Arturo Minervini

Momento complicato per l’Inter, fermata sull’1-1 a Firenze e ora costretta a fare i conti con un vantaggio che si assottiglia sulle dirette rivali. Il quotidiano apre con il titolo “Il braccino”, mettendo in evidenza il rallentamento dei nerazzurri, capaci di raccogliere appena due punti nelle ultime tre partite.

Dopo il gol del vantaggio firmato da Esposito, la squadra di Chivu si è fatta rimontare dalla Fiorentina, con Sommer protagonista in avvio prima della rete del pari siglata da Ndour. Un pareggio che pesa e che riaccende la lotta nelle zone alte della classifica, con Milan e Napoli che tornano ad avvicinarsi sensibilmente.