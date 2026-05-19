Marianucci infortunato, problemi al ginocchio per il difensore: le ultime

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Il difensore di proprietà del Napoli deve fare i conti anche con un problema fisico che nelle ultime ore ha aumentato la preoccupazione attorno alle sue condizioni.

Luca Marianucci non sarà a disposizione del Torino per l’ultima giornata di campionato nel derby contro la Juventus a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno. Oltre allo stop disciplinare, però, il difensore di proprietà del Napoli deve fare i conti anche con un problema fisico che nelle ultime ore ha aumentato la preoccupazione attorno alle sue condizioni.

Preoccupazione per il ginocchio di Marianucci

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marianucci ha lasciato il campo all’intervallo dell’ultima gara a causa di un dolore al ginocchio. Nel corso del secondo tempo, una volta tornato in panchina, il difensore è stato visto alternare una camminata zoppicante a piccoli saltelli sull’altra gamba, segnali che hanno alimentato i timori sulle sue condizioni fisiche. Nella giornata di oggi il giocatore effettuerà ulteriori controlli medici per valutare l’entità dell’infortunio e capire i tempi di recupero. Una situazione monitorata con attenzione anche dal Napoli, proprietario del cartellino del difensore.