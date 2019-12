Galà del calcio, premiati i migliori difensori: c'è anche Koulibaly!

Dopo Handanovic, ecco salire sul palco i migliori quattro difensori dell'ultimo campionato: Chiellini, Kolarov e Koulibaly. Premiato anche Cancelo, che però non è a Milano questa sera: viene trasmesso un breve RVM della consegna del premio al terzino portoghese. "Ciao a tutti - dice Cancelo - per me è stato un piacere giocare due anni in Italia. Ho vinto questi due premi individuali, ringrazio tutti i compagni, lo staff e l'allenatore. Ho imparato tanto in Italia".