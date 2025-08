Foto Galatasaray, Osimhen presentato prima dell'amichevole contro la Lazio

Victor Osimhen è stato ufficialmente presentato ai tifosi del suo nuovo club, il Galatasaray. L'ex Napoli è salito sul palco del Rams Park prima dell'amichevole contro la Lazio assieme a Leroy Sané, l'altro top acquisto del club turco. Solo poche parole pronunciate dal nigeriano: "Forza Galatasaray, solo il Gala!"

La gara amichevole è terminata 2-2 con doppietta di Torreira nel Galatasaray, nella Lazio rete di Zaccagni e autogol di Davinson Sanchez. Per Osimhen zero minuti, il nigeriano non figurava nemmeno tra i convocati della gara. Di seguito le foto della presentazione di Osimhen: