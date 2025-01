Ufficiale Garcia allenerà Lukaku: è il nuovo ct del Belgio, oggi l'annuncio

Rudi Garcia sarà il nuovo ct del Belgio. L'ex allenatore del Napoli, fermo da più di un anno dopo la fine della sua esperienza in azzurro, ha firmato. Oggi alle 13 la presentazione. Garcia dunque allenerà Lukaku ed è pronto a prendere il posto di Domenico Tedesco.

