Gattuso condottiero anche nell'emergenza Coronavirus: ha lasciato Castel Volturno per ultimo

Nessuno dopo Rino Gattuso. Come un buon condottiero, l'allenatore del Napoli ha lasciato per ultimo il centro sportivo di Castel Volturno, dove stamattina si è tenuto il consueto allenamento della sua squadra. Come riferito da Sky Sport, tante sono le precauzioni che sono state prese al Training Center e molte sono anche le raccomandazioni di Ringhio, che è andato via - oggi con l'emergenza copme negli altri giorni - per ultimo.