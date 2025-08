Prima pagina Gazzetta apre col guanto di sfida di Bremer: "Scudetto, la Juve c'è"

"Scudetto, la Juve c'è". La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina apre con le parole di Bremer, difensore della Juventus tornato ad allenarsi dopo il duro infortunio subito al ginocchio. Il brasiliano, reduce da un lungo infortunio, ha ripreso a lavorare agli ordini di Igor Tudor, rilasciando una lunga intervista al quotidiano. Il centrale, schierato da titolare nell'ultima amichevole giocata contro la Reggiana, non ha dubbi sulle potenzialità della Juventus, che può lottare senza problemi per la conquista dello Scudetto.

In prima pagina spicca anche il caso Lookman, che ha dato seguito ad un lungo sfogo sui social. Il calciatore ha diffuso un lungo messaggio su Instagram, ribadendo la propria volontà di lasciare Bergamo. Alla finestra quindi c'è l'Inter, che auspica una risoluzione della vicenda e attende sviluppi per poi accogliere il giocatore a Milano.