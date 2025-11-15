Prima pagina
Gazzetta dello Sport: "Furia ADL sul caso Anguissa"
"Pazzo dell'Inter": così Bonny nell'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Il quotidiano sportivo apre con le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro: "La maglia di Eto'o in regalo e il nerazzurro nel destino. Vorrei la fame di Lautaro e muovermi come Thuram. Che bello il derby, sarà una battaglia".
Di spalla Comolli e la Juve: "Il mercato bianconero lo decidono gli algoritmi". Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio, ma anche la furia di De Laurentiis contro le nazionali in seguito all'infortunio di Anguissa. Di seguito la prima pagina integrale
Copertina ADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..." di Pierpaolo Matrone
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
