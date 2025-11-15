Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Furia ADL sul caso Anguissa"

Oggi alle 07:45Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Pazzo dell'Inter": così Bonny nell'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Il quotidiano sportivo apre con le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro: "La maglia di Eto'o in regalo e il nerazzurro nel destino. Vorrei la fame di Lautaro e muovermi come Thuram. Che bello il derby, sarà una battaglia".

Di spalla Comolli e la Juve: "Il mercato bianconero lo decidono gli algoritmi". Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio, ma anche la furia di De Laurentiis contro le nazionali in seguito all'infortunio di Anguissa. Di seguito la prima pagina integrale